Кишинёв, 24 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду выступила с осуждением военной операции России на Украине. Обращение она зачитала 24 февраля после того, как провела заседание Высшего совета безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

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"Мы приказали усилить патрульную работу подразделений МВД, чтобы не допустить возможных проблем. Все решения, принятые в течение дня, будут дополнительно доведены до сведения общественности», — сказала Санду.

Она сообщила, что планируется ввести режим чрезвычайного положения в стране. Созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям, чтобы предпринять необходимые шаги для преодоления этого кризиса и гуманитарных проблем.

Стоит отметить, ранее Молдавии сообщили, что готовы принять несколько десятков тысяч беженцев.