Чебоксары, 24 февраля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Чувашии повышают выплаты приёмным родителям и опекунам за воспитание детей. Индексация составил 8,86%, перерасчёт произведут с февраля 2022 года. Соответствующий проект закона поддержан 24 февраля на заседании чувашского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Семья

Министр труда и социальной защиты Алёна Елизарова, представляя проект решения, отметила, что он разработан «целях защищённости приёмных родителей, опекунов, попечителей, которые осуществляют опеку на возмездной основе». Выплаты им планируется проиндексировать на 8,86%.

Согласно законопроекту, за воспитание одного или двух детей приёмному родителю предлагается увеличить вознаграждение на 329 рублей, с 3709 рублей до 4038 рублей, за воспитание трёх и более шести детей — на 467 рублей, с нынешних 5268 рублей до 5735 рублей.

Кроме того, также на 467 рублей планируется увеличить размер дополнительного вознаграждения второму приёмному родителю либо единственному приёмному родителю при условии принятия на воспитание шести и более подопечных детей и установить его в размере 5735 рублей.

«Предлагаемые проектом размеры вознаграждения вышеуказанным лицам увеличены в 1,0886 раза с учётом значения индекса потребительских цен декабря 2021 года к декабрю 2020 года», — сообщила Алена Елизарова.

По её словам, при принятии законопроекта будет произведён перерасчёт с 1 февраля 2022 года.

По данным министерства, вознаграждение в Чувашии получают 923 приёмных родителя, которые воспитывают 1982 детей.