Копенгаген, 24 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Запад ответит санкциями на операцию России на Украине, об этом заявил глава МИД государства Йеппе Кофод 24 февраля на пресс-конференции.

(сс) European Parliament Йеппе Кофод

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По словам дипломата, вторжение России на Украину «будет встречено жесткими, жесткими санкциями со стороны Запада».

Он добавил, что это будут «самые всеобъемлющие санкции, которые Россия когда-либо видела».

Напомним, Россия начала операцию с целью защиты людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.