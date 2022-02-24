Москва, 24 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. По мнению российских студентов, достойный размер стипендии в Москве составляет 20 тыс. 700 руб., в Санкт-Петербурге — 20 тыс. рублей. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Kremlin.ru Студенты

Для полного счастья молодым людям в студенческие годы нужно значительно больше: 158 тыс. рублей в месяц в Москве и 148 тыс. рублей в Санкт-Петербурге.

Запросы юношей существенно выше, чем девушек: молодым людям в Москве для счастья нужно 169 тыс. руб. (девушкам — 138 тыс. руб.), в Санкт-Петербурге — 157 тыс. руб. (девушкам — 137 тыс. руб.).

Опрос проведён 1—22 февраля 2022 года. Опрошены 1000 студентов в 301 населённом пункте РФ.

Как сообщало, в настоящее время в России стипендия составляет 809 рублей для студентов, получающих среднее профессиональное образование, и 2227 рублей для студентов, получающих высшее образования.

Читайте подробнее: Законопроект о расширении и повышении социальной стипендии внесен в Госдуму