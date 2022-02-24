Углич, Ярославская область, 24 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Анатолий Курицын останется главой Угличского района Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Uglich.ru Анатолий Курицын

Решение на своем заседании 24 февраля приняли депутаты думы Угличского муниципального района. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM за кандидатуру действующего главы Угличского района Анатолия Курицына проголосовали 17 депутатов думы из 20, 2 народных избранника были против, еще один воздержался.

Анатолий Курицын возглавил Угличский район с 1 февраля 2017 года, до этого чиновник руководил соседним Мышкинским районом Ярославской области.