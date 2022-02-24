Кемерово, 24 февраля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Кемеровской области по вопросам социального развития Алексей Цигельник оставил должность. Об этом сообщает редакция VSE42.Ru со ссылкой на источник в областной администрации.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

Отмечается, что предположительно он написал заявление по собственному желанию. Кто займёт освободившийся пост пока неизвестно.

Напомним, что на эту должность Цигельник был назначен в декабря 2019 года.