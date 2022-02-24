Сеул, , 12:33 — REGNUM Два детских писателя из Южной Кореи удостоены награды престижной международной премии «Bologna Ragazzi Award». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на организаторов ярмарки.

Литература Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, что книга Ли Су Джи «Лето» удостоена награды в номинации «Художественная литература», а книга Чхве Док Гю «Большие отцовские руки» — в номинации «Документальная литература».

Известно, что книга Ли Су Джи также номинирована на премию имени Ганса Христиана Андерсона.

Известно, что в этом году на ярмарке было представлено 2215 работ из 61 страны.

Церемония награждения состоится 21 марта в итальянской Болонье.

BolognaRagazzi Award — это международная премия Болонской книжной ярмарки для лучше всего иллюстрированных и наиболее инновационных книг для детей и подростков.