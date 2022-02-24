Сеул, 24 февраля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Два детских писателя из Южной Кореи удостоены награды престижной международной премии «Bologna Ragazzi Award». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на организаторов ярмарки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Литература

Согласно опубликованным данным, что книга Ли Су Джи «Лето» удостоена награды в номинации «Художественная литература», а книга Чхве Док Гю «Большие отцовские руки» — в номинации «Документальная литература».

Известно, что книга Ли Су Джи также номинирована на премию имени Ганса Христиана Андерсона.

Известно, что в этом году на ярмарке было представлено 2215 работ из 61 страны.

Церемония награждения состоится 21 марта в итальянской Болонье.

BolognaRagazzi Award — это международная премия Болонской книжной ярмарки для лучше всего иллюстрированных и наиболее инновационных книг для детей и подростков.