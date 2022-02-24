Минск, , 12:33 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не собирается оккупировать Украину.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. Что является основой этого? Я на месте (президента Украины) Зеленского за это бы уцепился. (Президент РФ Владимир) Путин заявил ‑ и молодец, я в разговоре похвалил его за это: «Мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину». Что еще надо? Это основа для переговоров. Он действительно не собирается оккупировать», — цитирует его агентство Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию.