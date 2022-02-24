Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В нескольких муниципальных образованиях Ростовской области, граничащих с республиками Донбасса, приостановлена работа школ и детских садов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коридор школы

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В частности, в Чертковском районе временно закрыты 24 школы и 23 детских сада, в Миллеровском районе — одна школа и один детский сад, в Родионово-Несветайском районе — четыре школы (дистанционный формат) и четыре детских сада, в Тарасовском районе — пять школ и пять детских садов, в Каменском районе — одна школа переведена на дистанционный режим обучения.

Занятия отменены или переведены на дистанционный формат в связи с началом специальной военной операции в Донбассе.