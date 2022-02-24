Каир, , 12:46 — REGNUM Правительство Египта разрабатывает срочные меры, касающиеся закупок продовольствия за рубежом. Об этом 24 февраля сообщает правительственная газета Dostor.

Зерно

По данным журналистов, власти страны составили список стран-поставщиков зерна, которые смогут обеспечить внутренний рынок страны продовольствием. Экстренные меры были приняты из-за напряжённой ситуации на Украине.

В Каире опасаются, что вооружённый конфликт может стать причиной задержки поставок зерна от двух крупнейших стран-экспортёров: России и Украины.

Как заявил пресс-секретарь Совета министров Египта Надер Саад, правительство также изучает возможность изменения цен на хлеб и предоставления продовольствия беднейшим слоям населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режим.