Москва, 24 февраля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Исполнитель Валерий Меладзе высказался относительно специальной военной операции России. Он опубликовал видео по этому поводу 24 февраля в личном Instagram-аккаунте.

Okras Валерий Меладзе

«Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит по своим местам», — начал своё обращение Меладзе. «Но сегодня я хочу попросить вас, я умоляю — прекратить военные действия и сесть за стол переговоров… Люди не должны погибать, это нужно прекратить», — говорит певец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин обратился к нации. Он объявил о начале специальной военной операции.