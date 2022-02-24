Минск, 24 февраля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Переговоры между Россией и Украиной предложил провести в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил об этом 24 февраля на оперативном совещании с военными республики, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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По словам Лукашенко, перед проведением таких переговоров сторонам нужно подготовить проекты конкретных решений, которые будут «более строгими» по отношению к Украине.

«А как же сегодня, если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует. Но давайте будем реалистами: конечно, что-то продиктуют, но это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне», — сказал он.

Также белорусский президент выступил с предложением провести такие переговоры между Россией и Украиной в Минске.

«Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. Что является основой этого? Я на месте (украинского лидера Владимира) Зеленского за это бы уцепился. (Президент России Владимир) Путин заявил (и молодец, я в разговоре похвалил его за это): «Мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину». Что еще надо?», — добавил Лукашенко.

При этом он отметил, что такие заявления российского лидера являются сновой для переговоров и подчеркнул, что Россия действительно не намерена оккупировать Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинское военное руководство было предупреждено о возможности начала боевых действий и в связи с этим не предприняло никаких действий.