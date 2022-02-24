Москва, , 12:31 — REGNUM Информация о застрявших судах в Керченском проливе не соответствует действительности. Об этом 24 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Алексей Кравченко РИА Новости.

Керченский пролив NASA

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Выражение «суда застряли в Керченском проливе» совершенно не соответствует действительности. В среднем в сутки в обычное время при отсутствии штормов через Керчь-Еникальский канал проходит до 150 и больше судов в сутки», — сказал Кравченко.

Он отметил, что до 200 судов находятся на якорных стоянках или рейдах, ожидая очереди для прохода через пролив. Кравченко подчеркнул, что это «абсолютно штатная ситуация».

Пресс-секретарь сообщил, что во время штормов в очереди на проход через пролив может скапливаться по несколько сотен судов.

Стоит отметить, что ранее в СМИ сообщили, будто более 70 судов застряли в Керченском проливе. Ранее в Росморречфлоте сообщили, что утром 24 февраля в Азовском море приостановили судоходство.

Читайте ранее в этом сюжете: Росморречфлот сообщил о приостановке судоходства в Азовском море