Вашингтон, 24 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (Демократическая партия) назвала специальную операцию России «нападением на демократию». Об этом она пишет в Твиттере 24 февраля.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Я аплодирую президенту США за его решительное руководство введением первого транша быстрых и суровых санкций для противодействия российской агрессии», — говорит Пелоси.

Она подчеркивает, что США и союзники едины в непоколебимой поддержке украинского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным.