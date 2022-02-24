Анкара, , 12:29 — REGNUM Специальная операция в Донбассе, о проведении которой объявила Россия, является «военным вмешательством». Об этом в распространённом 24 февраля заявлении администрации Турции по итогам заседания Совета безопасности страны, созванного 24 февраля в Президентском комплексе из-за ситуации на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, обменялись взглядами на признание Москвой Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

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Напомним, ранее турецкий лидер заявил, что решение России признать суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик неприемлемо, оно противоречит международному праву.

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