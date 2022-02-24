Ижевск, , 12:29 — REGNUM В Удмуртии начата доследственная проверка по факту гибели 68-летней женщины из-за схода снега с крыши принадлежащего ей дома. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

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В ходе проверки установлено, что 23 февраля около 16 часов соседи увидели, что с крыши дома, в котором проживала пенсионерка, произошел сход снега.

Спустя некоторое время соседи предположили, что женщина могла оказаться под снегом. Приехавшие по вызову сотрудники спасательных служб обнаружили тело женщины под снегом.

В рамках проверки проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в селе Якшур-Бодья в Удмуртии обрушилась кровля катка. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

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