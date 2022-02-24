Самара, 24 февраля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Трех жителей города Самары осудили за причинение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Duma.gov.ru Полиция

В суде было установлено, что в сентябре 2019 года в городе Самаре сотрудники правоохранительных органов с членами семей отдыхали в кафе, расположенном в Красноглинском районе. Там же находилась группа мужчин, которые, знали о принадлежности отдыхающих к силовому ведомству, и спровоцировали конфликт. В ходе ссоры фигуранты уголовного дела причинили телесные повреждения трем сотрудникам правоохранительных органов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В конце 2019 года сотрудники специальных подразделений областного Управления Росгвардии совместно с сотрудниками УФСБ России по региону задержали подозреваемых трех членов неформального объединения болельщиков.

Суд признал мужчин виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Одному из лидеров неформального объединения назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, двое других участников конфликта приговорены к 3 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области осудили мужчину, который бросил гранату в полицейских.