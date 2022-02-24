Шебалинский район, Алтай, 24 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Шебалинском районе Республики Алтай 23 февраля произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, на трассе между селами Кумалыр и Топучая столкнулись два автомобиля.

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По предварительным данным, 44-летний местный житель, управляя внедорожником УАЗ Патриот, при повороте налево не включил указатель поворота и допустил столкновение с автомобилем Mercedes Benz Sprinter. За рулём последнего находился 51-летний житель Алтайского края.

«В результате ДТП в Шебалинскую районную больницу с травмами различной степени был госпитализирован водитель УАЗ Патриот. Кроме того, медицинская помощь понадобилась и четырем пассажирам внедорожника, они также были доставлены в больницу», — отметили в ведомстве.

В отношении виновника аварии возбуждено дело об административном правонарушении.