Джакарта, 24 февраля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Ретно Марсуди и глава МИД Чехии Ян Липавский провели переговоры в Париже. Об этом глава МИД Индонезии сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

Стороны обсудили приоритеты во время председательства Индонезии в G20 и председательства Чехии в ЕС в 2022 году.

https://twitter.com/Menlu_RI/status/1496467367270191104

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии на Шри-Ланке Деви Густина Тобинг и министр промышленности страны Вимал Вираванса договорились об активизации промышленного сотрудничества.