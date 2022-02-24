Новотроицк, Оренбургская область, , 12:25 — REGNUM В городе Новотроицке Оренбургской области местный житель стал жертвой мошенничества. Он перечислил аферистам в общей сложности 3,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Мошенничество Communitarian.ru

Мужчина откликнулся на объявление, увиденное в интернете, о заработке путем вложения денег под проценты. Вскоре с новотройчанином по телефону связался неизвестный, который представился экспертом и предложил дополнительный заработок посредством торговли на бирже.

Мужчина согласился и вложил стартовый капитал в размере 8 тыс. рублей, получив уже на следующий день прибыль 11 100 рублей. Чтобы прибыль не «сгорела» «представитель биржи», предложил увеличить вложения. Доверчивый оренбуржец с 18 января по 10 февраля вложил еще 3 492 000 рублей. Для этого он оформил пять кредитов на себя и четыре кредита на имя супруги. То, что он стал жертвой обмана, мужчина понял, когда попытался вывести деньги, но столкнулся с препятствиями. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.