Белгород, 24 февраля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. На должность заместителя губернатора — министра образования Белгородской области 24 февраля согласована кандидатура Андрея Милёхина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной думы.

Флаг Белгородской области

Ранее его назначение одобрили думские комитеты. До февраля 2022 года Андрей Милёхин работал в Министерстве просвещения РФ, а затем стал врио министра образования Белгородской области.

Депутаты проголосовали за назначение руководителя единогласно.