Вашингтон, , 12:27 — REGNUM Сенатор США Роб Портман (Республиканская партия) выступил с осуждением действий России на Украине. Об этом говорится в его заявлении от 24 февраля.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Абсолютно жизненно важно, чтобы Соединенные Штаты немедленно предприняли решительные действия для поддержки Украины и наших союзников по НАТО в Восточной Европе. Во-первых, президент Путин должен понести ответственность за свои действия. Среди прочих мер Соединенные Штаты и другие союзники должны ввести разрушительные санкции в отношении российского руководства, олигархов и экономики, включая вторичные санкции в отношении финансовых учреждений и секторальные санкции. Администрация Байдена обещала жесткие санкции. Администрация должна придерживаться этого обязательства», — говорит Портман.

По его мнению, США должны ввести контроль за экспортом и импортом, особенно жизненно важных электронных товаров, таких как полупроводники, с целью ограничить инструменты, необходимые России для производства и пополнения запасов своих вооруженных сил.

Необходимо также, говорит Портман, нарастить военную поддержку Украине и другим союзникам в регионе, включая Польшу, Румынию и страны Прибалтики. «Одобрение администрацией продажи 250 танков M1A2 Abrams Польше и ее решение перевести силы США в Европе на более передовую позицию в качестве оборонительной меры являются позитивными первыми шагами, но необходимо сделать еще больше. В дополнение к усилению военной поддержки Украины, включая противотанковое, противокорабельное, зенитное и множество других видов оружия, необходимы Силы быстрого реагирования НАТО наряду с усилением позиций США в странах Балтии и Польше», — пишет сенатор.

Кроме того, подчеркивает Портман, США должны повысить боеготовность собственных вооруженных сил в ходе текущего бюджетного процесса, «чтобы наши нынешние системы и военная техника не пришли в еще больший упадок».

По мнению Портамана, данный шаг России ничем не спровоцирован, нарушает международное право и ведет к бессмысленной гибели людей.

Как сообщало ИА REGNUM, специальную операцию Россия начала после того, как ЛНР и ДНР обратились к ней с просьбой о военной помощи от украинской агрессии. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин.