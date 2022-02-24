Петрозаводск, , 12:35 — REGNUM В стационарах Республики Карелия на лечении находятся 1007 пациентов, заболевших ковидом, и лишь состояние 3,97% из них оценивается как тяжелое. Об этом 24 февраля сообщили региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, за прошедшие сутки выявлены 847 инфицированных (106 — дети), что на 28 меньше, чем днем ранее. Среди новых инфицированных большинство — 796 человек (93,79%) — не проходили вакцинацию.

«В ковидных стационарах получают лечение 1007 пациентов, в состоянии средней тяжести — 960 человек, в тяжёлом — 40 (из них непривитых — 37), — уточнил чиновник. — В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь семи крайне тяжёлых больных».

Таким образом с начала пандемии в Карелии коронавирусом заразились 122 765 человек, в том числе 16 115 детей. Выздоровели 114 223 человека, в том числе 15 629 детей, а за последние сутки — 896 ранее инфицированных. Умерло от осложнений, вызванных ковидом 1388 человек, в том числе два летальных случая были зарегистрированы 23 февраля.

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