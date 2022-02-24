Санкт-Петербург, 24 февраля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге могут провести соревнования турнира ATP-500 или ATP-1000. Об этом 24 февраля сообщил профильный вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Анна Калинская

Организатор турнира St. Petersburg Open ведёт переговоры о проведении в городе следующих соревнований. В Петербурге намерены всё же получить право на эти мероприятия. Как отмечает Борис Пиотровский, прошлый турнир доказал, что «мы способны проводить соревнования высочайшего уровня».

Напомним, дирекция ATP приняла решение о переносе турнира из Петербурга в Нур-Султан по официально не озвученным причинам. Соревнования пройдут в столице Казахстана с 19 по 25 сентября 2022 года.