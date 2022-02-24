Саратов, , 12:23 — REGNUM Пункты сбора гуманитарной помощи для прибывших из Донецкой и Луганской народных республик открыли в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба минтруда и социальной защиты Саратовской области.

Гуманитарная помощь futureatlas.com

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В качестве гуманитарной помощи принимаются продукты питания длительного срока хранения, средства личной гигиены, бытовая химия, сухое детское питание, средства детской гигиены, одноразовая посуда, постельное белье, бытовые электроприборы, бутилированная вода, детские и женские вещи, канцелярские принадлежности, игрушки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области заработала единая горячая линия для жителей Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших место жительства. Консультирование беженцев по номеру 8−800−250−10−64 осуществляется по вопросам оказания единовременной материальной помощи, трудоустройства и других мер поддержки, а также их жизнеустройства.

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