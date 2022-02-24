Хельсинки, 24 февраля 2022, 12:21 — REGNUM Финляндия пока не сталкивается с угрозой в связи с военной операцией России на Украине, об этом заявил президент страны Саули Ниинистё 24 февраля на пресс-конференции.
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Официальный Хельсинки осудил действия России на территории Украины. Ниинистё сказал, что Путин «снял все маски и показал холодное лицо войны».
В свою очередь, премьер-министр Санна Марин осудила атаки России и выразила решительную поддержку Украине.
Марин осудил атаки России и выразил твердую поддержку Украине. Ниинистё сказал, что Путин «снял все маски и показал холодное лицо войны».