Хельсинки, 24 февраля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Финляндия пока не сталкивается с угрозой в связи с военной операцией России на Украине, об этом заявил президент страны Саули Ниинистё 24 февраля на пресс-конференции.

Jontts Саули Ниинистё

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Официальный Хельсинки осудил действия России на территории Украины. Ниинистё сказал, что Путин «снял все маски и показал холодное лицо войны».

«Я хочу подчеркнуть, что сейчас перед Финляндией не стоит никакой угрозы», — подчеркнул президент страны.

«Но, безусловно, она [операция] окажет и уже оказывает на нас воздействие. Мы готовы к разным сценариям», — отметил Ниинистё.

В свою очередь, премьер-министр Санна Марин осудила атаки России и выразила решительную поддержку Украине.

Марин осудил атаки России и выразил твердую поддержку Украине. Ниинистё сказал, что Путин «снял все маски и показал холодное лицо войны».