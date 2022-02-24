Донецк, , 12:31 — REGNUM Военные Донецкой Народной Республики успешно наступают в районе Волновахи. Сообщение об этом опубликовано 24 февраля в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Отмечается, что подразделения ДНР ведут успешные наступательные действия в районе села Николаевка. Украинские силовики из 53-й отдельной механизированной бригады несут потери и оставляют свои позиции, их штаб в городе Волноваха в спешке сворачивается.

«Штаб 53-й бригады сворачивается из населённого пункта Волноваха и в спешном порядке покидает город в противоположную от линии соприкосновения сторону», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что военные намерены взять под контроль Донецкую область в её административных границах.

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