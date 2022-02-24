Курск, 24 февраля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Со стороны Украины обстрелян пограничный пункт пропуска «Тёткино» в Курской области, сообщили в Федеральной службе безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«24 февраля около 09:40 со стороны Украины произведён обстрел пункта пропуска «Тёткино» Пограничного управления ФСБ России по Курской области», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ответным огнём российских пограничников огневая точка была подавлена.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию.