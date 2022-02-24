ФСБ сообщила об обстреле со стороны Украины погранпункта в Курской области
Курск, 24 февраля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Со стороны Украины обстрелян пограничный пункт пропуска «Тёткино» в Курской области, сообщили в Федеральной службе безопасности.
Иван Шилов ИА REGNUM
ФСБ
«24 февраля около 09:40 со стороны Украины произведён обстрел пункта пропуска «Тёткино» Пограничного управления ФСБ России по Курской области», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что ответным огнём российских пограничников огневая точка была подавлена.
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