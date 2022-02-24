Красноярск, , 12:20 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае скончался 21 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 февраля в федеральном оперативном штабе.

Аппарат ИВЛ Wikimedia.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали уже 9887 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за прошедшие сутки выявлен 5121 носитель коронавируса, госпитализирован 161 человек, выздоровели 6252 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае коронавирус победили ещё 6252 человека