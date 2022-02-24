Абу-Даби, 24 февраля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Представители правительства Объединённых Арабских Эмиратов внесли ряд физических и юридических лиц в национальный реестр спонсоров терроризма. Об этом 24 февраля сообщает официальная газета Al-Ittihad.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дубаи. ОАЭ

По данным журналистов, совет министров ОАЭ издал специальное постановление № 13, согласно которому активы ряда компаний, ведущих бизнес на территории государства, должны быть арестованы, а их банковские счета — заморожены.

По данными журналистов, указ касается ряда арабских бизнесменов и предприятий, которые подозреваются в поддержке йеменских повстанцев.

Под санкции попали пять компаний и бизнесменов, которых обвиняют в «…поддержке террористической группировки хуситов, которые используют эти средства для нападения на гражданские объекты и мирных жителей».