Москва, , 12:15 — REGNUM Россия будет настаивать на смене руководства Украины и на передаче республики народу страны, заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Вячеслав Никонов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы будем настаивать, чтобы там к власти пришло правительство, которое будет выступать за конструктивные отношения с нашей страной. Это и в интересах Украины как государства. В Киеве в последний год находили 3 тыс. американских дипломатов, которые ей руководили. Этого больше не будет», — заявил Никонов в эфире телеканала «Россия 24».

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«Украина будет передана народу Украины, избавлена от внешнего управления и превращена в свободную суверенную демократическую страну, дружественную России», — прогнозирует депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о начале военное операции по просьбе ЛНР и ДНР.

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