Москва, 24 февраля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Главные вопросы для простого российского гражданина в условиях нынешней геополитической обстановки — что будет с рублём и существенно ли затронут возможные новые санкции Запада российскую экономику, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

«Банк России уже возобновил валютные интервенции, что, по нашему мнению, является самым эффективным способом предотвращения роста доллара до 100 рублей.

Не исключено очень резкого повышения ключевой процентной ставки на мартовском заседании совета директоров Банка России — как минимум до 11%, и более того

Также в связи с текущими событиями не исключено, что совет директоров ЦБ РФ может собраться на внеочередное заседание ранее 18 марта и принять решение о повышении ставки.

Это будет необходимо, чтобы предотвратить дальнейший рост инфляции, и чем более значительным будет повышение процентной ставки, тем лучше.

Напомним, что в декабре 2014 года Банк России, чтобы избежать обвала рубля, резко повысил процентную ставку сразу до 18%, и, как оказалось, это решение сработало эффективно, а уже в 2016 году регулятор начал длительный цикл снижения ставки.

На рынке гособлигаций и из-за санкций, и из-за падения рубля складывается очень непростая ситуация. Доходности по российскому рублёвому госдолгу уже превысили отметку в 10% годовых, и более того, складываются предпосылки к так называемой «инверсии кривой доходности».

То есть доходности некоторых 2−3-летних выпусков ОФЗ уже превысили 14%, что выше, чем доходность по выпускам ОФЗ с 15-летним сроком обращения (13,5%).

А такая ситуация отражает высокие риски инвестиций в госдолг и недоверие к национальной валюте. Минфин РФ уже объявил о мерах по поддержке рынка гособлигаций, в том числе ограничив аукционы по размещению новых выпусков ОФЗ, но пока надо дождаться, как скоро эти меры начнут приносить результаты и успокаивать рынок.

В США, Евросоюзе, Великобритании и Японии обсуждаются новые, более жёсткие, санкции против России. Так, в США уже заявляли о том, что санкции могут быть введены против ряда крупнейших российских банков (в западных СМИ не исключается, что под санкции могут подпасть «Сбербанк» и ВТБ).

Судя по тому, какие санкции уже введены против «Промсвязьбанка» и некоторых небольших российских банков, клиентам банков, находящихся под санкциями, могут быть отключены операции с долларами и валютой других стран, которые введут санкции против России.

Но эти санкции могут коснуться преимущественно юридических лиц, которые проводят платежи за экспортно-импортные операции через эти банки.

Неудобство для физлиц может возникнуть в связи с тем, что карты этих банков не будут обслуживаться на территории «санкционных» стран. Запасы наличной валюты у крупнейших российских банков пока достаточны.

В такой ситуации стоит держать не менее 60% сбережений в долларах, остальное — в рублях в этом году, так как было изначально понятно, что год будет политически нестабильным.

Однако сейчас, в связи с готовящимися санкциями против российских банков, более целесообразно рассмотреть мультивалютную корзину: часть средств хранить в долларах, часть — например, в швейцарских франках, но как минимум треть сбережений лучше оставить в рублях», — высказала своё мнение эксперт.

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