Ижевск, , 12:14 — REGNUM В Удмуртии после обрушения кровли катка в селе Якшур-Бодья возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Обрушение кровли катка Пресс-служба СК СКР по Удмуртии

Отмечается, что каток был введен в эксплуатацию в 2017 году.

В рамках расследования проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.

ИА REGNUM, обрушение кровли катка произошло накануне вечером. По данным прокуратуры Удмуртии, произошло обрушение одной металлической фермы крытого тентованного катка, в результате которого произошел разрыв тента. Пострадавших нет.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике республики Александр Варшавский называл предварительной причиной обрушения избыточную массу снега на кровле конструкции.