Санкт-Петербург, , 12:19 — REGNUM Петербургские суды получили письма о «заминировании» с угрозами взрыва. Авторы угроз связывают свои действия с событиями на Украине. Об этом 24 февраля сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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Письма поступили утром 24 февраля на электронные почтовые ящики Санкт-Петербургского городского суда, а также Красногвардейского, Кронштадтского, Сестрорецкого, Петроградского, Невского, Куйбышевского, Колпинского, Октябрьского, Московского и Василеостровского районных судов.

Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. Как следует из писем злоумышленников, таким образом они выступают против «нападения на братскую Украину».

«Вы ответите сполна. Суд заминирован. Наш удар будет намного сильнее», — угрожает автор одного из писем.

Отметим, анонимные сообщения о минировании поступают на электронные почти с 2019 года. После небольшого перерыва, сообщения возобновились в феврале 2022 года.

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