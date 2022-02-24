Симферополь, , 12:13 — REGNUM Крымский мост продолжает работу в обычном, штатном режиме. Об этом сообщила пресс-службе упрдор «Тамань» 24 февраля.

Крымский мост © ИА REGNUM

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«Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. Никаких планов по закрытию моста к этому времени нет», — приводит сообщение оператора РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была приостановлена работа ряда аэропортов городов Юга России, в том числе аэропорта «Симферополь».