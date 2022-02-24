Вильнюс, 24 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Президент Литвы Гитанас Наусед подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в стране. Об этом 24 февраля пресс-служба главы государства.

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По данным пресс-службы, для того, чтобы документ вступил в силу, за него должны проголосовать депутаты Сейма (парламента) республики. Режим ЧП планируется ввести из-за обострения ситуации на Украине.

В МИД Литвы ранее «самым решительным образом» осудили действия России.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Он отметил, что в случае вмешательства внешних сил попробуют вмешаться в ситуацию, ответ будет незамедлительным.