Оренбург, , 12:11 — REGNUM В Оренбургской области за сутки госпитализирован 101 человек с коронавирусной инфекцией. Днем ранее суточный показатель госпитализаций составлял 193. Об этом сообщает 24 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

На сегодняшний день в больницах лечится 1171 пациент. Из них 343 человека находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 46 пациента, еще 651 — получает кислородную поддержку.

За сутки из стационаров выписали 3403 оренбуржца. Жертвами заболевания за этот же период стали пять человек.