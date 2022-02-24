Донецк, , 12:11 — REGNUM Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что не видел присутствия военнослужащих из России на территории ДНР.

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«Есть ли здесь российские военные? Я их не видел», — заявил в ходе выступления на телеканале «Россия 24» Басурин.

Он также добавил, что возможно российские военные «где-то и находятся», но у него не было непосредственного контакта с представителями ВС РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 24 февраля президент России Владимир Путин после просьб руководства Донецкой и Луганской Народных Республик о военной помощи принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом глава государства подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие будет желать на совести правящего на Украине режима.

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