Донецк, 24 февраля 2022, 12:11 — REGNUM Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что не видел присутствия военнослужащих из России на территории ДНР.

Инженерные войска ВС России
Инженерные войска ВС России
Минобороны России

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Есть ли здесь российские военные? Я их не видел», — заявил в ходе выступления на телеканале «Россия 24» Басурин.

Он также добавил, что возможно российские военные «где-то и находятся», но у него не было непосредственного контакта с представителями ВС РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 24 февраля президент России Владимир Путин после просьб руководства Донецкой и Луганской Народных Республик о военной помощи принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом глава государства подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие будет желать на совести правящего на Украине режима.

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