Варшава, , 12:10 — REGNUM Пункты приема беженцев с Украины развернут власти Польши на польско-украинской границе в двух регионах республики. Об этом 24 февраля рассказал заместитель польского министра внутренних дел Павел Шефернакер в эфире радио Plus.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В течение ближайших нескольких часов в Люблинском и Подкарпатском воеводствах, у польско-украинской границы, появятся пункты приема», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины начали обстрел поселка Еленовка около Донецка, на окраине которого идёт бой.