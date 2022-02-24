Петропавловск-Камчатский, , 12:10 — REGNUM На Камчатке в рамках фестиваля «Берингия-2022» 24 февраля начал работать деловой форум «Дальний Восток — зима открытий», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Мероприятия форума проходят в очном и онлайн режимах. Для участия в нём зарегистрировались 600 человек.

«Форум «Дальний Восток — зима открытий» стал масштабным событием в туристической отрасли и индустрии гостеприимства не только дальневосточного, но и всероссийского масштаба. В этом году на мероприятие зарегистрировалось большое количество участников, значительно больше, чем в прошлом годы, приглашены десятки спикеров, включая главу Ростуризма Зарину Догузову», — сказал министр туризма Камчатки Владимир Русанов.

Первое мероприятие форума было посвящено развитию экотуризма на Дальнем Востоке и в Арктике. На деловой сессии «Зеленые маршруты: экотуризм как драйвер развития дальневосточных территорий» эксперты рассказали о новых передовых туристских проектах макрорегиона, поделились нестандартными решениями, обсудили какая инфраструктура необходима для развития природного туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 23 февраля завершилась первая гонка на собачьих упряжках Avacha RACE масштабного зимнего фестиваля «Берингия-2022».