Тюмень, 24 февраля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Тюменской области ушёл из жизни главный внештатный онколог Владимир Зуев. Об этом сообщает пресс-служба «Медицинского города».

Medgorod.info Владимир Юрьевич Зуев

Владимир Зуев скончался 23 февраля 2022 года в возрасте 47 лет после тяжелой болезни. Его любили и уважали коллеги, благодарные пациенты помнят как врача, на счету которого сотни спасённых жизней.

Владимир Зуев окончил Тюменской государственный медицинский институт в 1994 году. Начал трудовую деятельность в 1995 году в должности врача — торакального хирурга городской клинической больницы №2 Тюмени. В 2004 году Владимир Зуев защитил кандидатскую диссертацию. С 2016 года принял на себя обязанности главного внештатного онколога департамента здравоохранения Тюменской области.

Владимир Зуев много работал в общественном и научном поле, был автором и соавтором более 25 научных статей, в том числе в центральны медицинских изданиях. За профессиональные достижения, вклад в развитие науки и медицины Владимир Зуев награждён орденом Гиппократа.

«Мы приносим искренние соболезнования семье, родным, близким и друзьям Владимира Юрьевича. Его уход из жизни — огромная утрата для онкологической службы Тюменской области. Его заслуги навсегда останутся на страницах истории здравоохранения Тюменской области, а светлая память о нём — в сердцах тех, кто его знал», — говорится в некрологе центра.