Чебоксары, 24 февраля 2022, 12:09 — REGNUM В Чувашии руководителей государственных унитарных предприятий будут премировать только при достижении «положительного результата» за год. В настоящее время они могут начислять премии вне зависимости от итогов работы. Соответствующий проект постановления поддержан 24 февраля на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Вице-премьер — министр экономики Чувашии Дмитрий Краснов представил проект постановления правительства, согласно которому вносятся изменения в положение об условиях оплаты труда руководителей республиканских государственных унитарных предприятий.
По его словам, предприятиям будут разосланы рекомендации о соответствующей корректировке коллективных договоров: