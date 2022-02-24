Чебоксары, 24 февраля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Чувашии руководителей государственных унитарных предприятий будут премировать только при достижении «положительного результата» за год. В настоящее время они могут начислять премии вне зависимости от итогов работы. Соответствующий проект постановления поддержан 24 февраля на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Вице-премьер — министр экономики Чувашии Дмитрий Краснов представил проект постановления правительства, согласно которому вносятся изменения в положение об условиях оплаты труда руководителей республиканских государственных унитарных предприятий.

«В целях приведения оплаты труда руководителей государственных унитарных предприятий в соответствие с трудовым кодексом. У нас была небольшая коллизия: все ГУПы, руководители, могли начислять себе премии независимо от результатов деятельности этого унитарного предприятия. Вводятся такие нормы, что премировать руководителя можно только в случае, если есть положительный результат по году», — пояснил Дмитрий Краснов.

По его словам, предприятиям будут разосланы рекомендации о соответствующей корректировке коллективных договоров:

«Предусмотреть возможность премирования заместителей и иных сотрудников, только если есть положительные финансовые результаты деятельности предприятия».