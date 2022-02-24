Москва, , 12:07 — REGNUM Социальная сеть Facebook активно блокирует сообщения Министерства обороны России о проведении специальной военной операции по просьбе ЛНР и ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM 24 февраля.

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В частности, цензуре соцсети подверглось сообщение Минобороны РФ за 9:00 мск о том, что вооруженные силы Украины не оказывают сопротивления российским подразделениям.

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Facebook маркирует данные Минобороны как «ложную информацию» со ссылкой на то, что данные были рассмотрены некими «независимыми экспертами по проверке фактов».

Вместе с тем широко известно, что значительную часть функций по фактчекингу Facebook отдаёт на аутсорс. Фактчекер должен получить сертификат Международной сети по проверке фактов. Эта организация работает с 2015 года и считается частью института журналистики имени Пойнтера. Среди оказывающих ей материальную помощь числятся Facebook, Google, «Открытое общество» Джорджа Сороса (организация, признанная в РФ нежелательной) и так далее.