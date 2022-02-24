Красноярск, , 12:06 — REGNUM По состоянию на 24 февраля в Красноярском крае выявлено 323 439 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки подтверждён 5121 случай заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Госпитализирован за сутки 161 житель края с диагнозом «коронавирусная инфекция», выздоровели 6252 человека. Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 235 311 человек.

Напомним, 23 февраля в Красноярском крае было подтверждено 5473 случая заражения коронавирусом, выздоровели 6152 человека.

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