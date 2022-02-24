Шри-Джаяварденепура-Котте, 24 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Посол Индонезии на Шри-Ланке Деви Густина Тобинг и министр промышленности страны Вимал Вираванса договорились об активизации промышленного сотрудничества между двумя странами, сообщает Rakyat Merdeka.

Muhun Sathasivam На Шри-Ланке

Стороны обсудили области, в которых можно было бы сотрудничать в промышленном секторе.

«Индонезия богата природными ресурсами, обрабатывающей промышленностью, полуфабрикатами, а Шри-Ланка нуждается в поддержке своей промышленности», — заявили в посольстве Индонезии в Коломбо.

Посол также поднял вопрос о необходимости немедленного начала переговоров о преференциальном торговом соглашении между Индонезией и Шри-Ланкой.