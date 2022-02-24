Казань, , 12:15 — REGNUM В Татарии за последние сутки выявили 2643 новых случая заражения коронавирусом, накануне подтвердили 2729 тестов. Госпитализировали за прошедший день 238 носителей коронавирусной инфекции, накануне в стационары доставили 370 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

По состоянию на 24 февраля всего зарегистрировано 106 067 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 70 439 пациентов, скончались 1706 человек. За сутки больничный закрыли 758 пациентов, умерли трое инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 21 февраля отменили систему QR-кодов в общественном транспорте и при посещении боулингов, компьютерных клубов. Также сняты ограничения на работу учреждений общественного питания в ночное время.

Читайте также: В общественном транспорте Татарии отменили систему QR-кодов