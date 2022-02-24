Красногорск, 24 февраля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 8 314 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 24 февраля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 804 424 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 932 373.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 24 февраля число жертв COVID-19 увеличилось на 21 человека.